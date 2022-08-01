إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف الواسطى

أصيب 12 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بلاغ بإنقلاب سيارة ميكروباص بزراعي بني سويف الواسطى

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي للعلاج

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعي بني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث هم: عاطف أبو النيل محمد 37 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد سيد كمال 35 سنة، مصاب بكدمات بالظهر والبطن، ومحمود فاروق عبدالعظيم 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأحمد سيد محمد 40 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وهشام فتحي عبد الباسط 41 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فوزى عبدالحليم، 36 سنة مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

كما أصيب مصطفى إبراهيم محمد 45 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حمدي أحمد 35 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وخليل محمد طه 44 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 10 سم، وجرح قطعي باليد الأيمن 3 سم، ومطاوع سعد على 43 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وأحمد رمضان أحمد 55 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحسين عزت حسين 26 سنة، مصاب بسحجات وكدمات.

تم نقل للمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وتم تحرير محضر بالواقعة.