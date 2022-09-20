تفاصيل الدورة الـ8 لمعرض زايد للكتاب.. حفلات للأطفال وعروض فنية

تنطلق الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، الذي تُقيمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 12 وحتى يوم 24 أكتوبر المُقبل، وذلك تحت شعار «الثقافة.. حياة».

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، بجوار كلية الهندسة بالشيخ زايد، فيما يُشارك في تنظيم هذا الحدث، جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة، فيما يأتي المعرض برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

اختيار نجيب محفوظ ليكون شخصية المهرجان لهذا العام

وكشفت إدارة معرض زايد للكتاب، في دورته الثامنة، عن استضافة سوريا، لتكون ضيف شرف الدورة المُرتقبة، وذلك من خلال اتحاد الناشرين السوريين للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقة الثقافية، فيما وقع الاختيار على الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ليكون شخصية المعرض لهذا العام.

برنامج ثقافي متنوع في الدورة الـ8

ويقام على هامش المعرض برنامج ثقافي بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات للمشروع الوطني للقراءة، وبرنامج الثقافة السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتقام في عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض، تتضمن عروضًا فنية وورشًا تعليمية للفئات السنية المختلفة.

جدير بالذكر أن اتحاد الناشرين العرب يشارك في هذا المعرض بجناح خاص للتعريف بالثقافة العربية وإقامة ندوات مهنية مختلفة.