معرض زايد للكتاب ينظم الدورة الثامنة بمشاركة 60 دار نشر في أكتوبر المقبل

تستعد مؤسسة «زايد للإبداع والتنمية»، لتنظيم معرض زايد للكتاب، العام الجاري، في دورته الثامنة، ويقام المعرض في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتنظيم بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد.

60 دار نشر في معرض زايد للكتاب

وقال محمود عبدالنبي مدير معرض زايد للكتاب، لـ «الوطن»: «يقام المعرض علي مساحة 2500 متر في ساحة كلية الهندسة بجامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، ويشارك في المعرض نحو 60 دار نشر.

ندوات ثقافية وورش رسم للأطفال على هامش المعرض

وتابع: «جهاز مدينة الشيخ زايد وفر كل الدعم والمساندة لإقامة معرض على أعلى مستوى، وسيقام على هامش المعرض مجموعة كبيرة من الندوات الثقافية وورش رسم للأطفال في الفترة الصباحية، وأيضًا عورض من فرق الكورال لبعض مدارس الشيخ زايد، كما سيجري الإفصاح عن شخصية المعرض خلال أيام.

وكانت مؤسسة زايد للابداع والتنمية، قد نظمت الدورة السابعة من معرض زايد للكتاب تحت شعار «مصر تقرأ» في أبريل 2021، وتضمن المعرض مشاركات من دور النشر الخاصة فضلا عن العديد من الفعاليات الثقافية.

وشارك في الدورة السابعة نحو 100 دار نشر، كان منها قطاعات وزارة الثقافة مثل الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، إضافة إلى دور النشر الخاصة.