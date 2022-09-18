نجيب محفوظ شخصية معرض زايد للكتاب 2022

تقيم مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، خلال الفترة من 12 وحتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك بمنطقة الشيخ زايد على مساحة 2500 متر.

وأعلنت إدارة معرض زايد للكتاب، في بيان صحفي، اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية للمعرض.

ويقام هذا الحدث الثقافي المرتقب برعاية كل من:

1- الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

2- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

3- اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

سوريا ضيف شرف معرض زايد للكتاب

وتحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذه الدورة من خلال اتحاد الناشرين السوريين؛ للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية.

ويقام على هامش المعرض برنامج ثقافي متميز بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات المشروع الوطني للقراءة، وبرنامج الثقافة السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتقام في عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض تتضمن عروض فنية وورش تعليمية للفئات السنية المختلفة.

اتحاد الناشرين العرب يشارك في معرض زايد للكتاب بجناح خاص

جدير بالذكر أن اتحاد الناشرين العرب يشارك في هذا المعرض بجناح خاص للتعريف بالثقافة العربية، وإقامة ندوات مهنية مختلفة.

وأعلنت إدارة المعرض، فتح باب تلقي طلبات الناشرين، واستمارة المشاركة في الدورة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشارك في الدورة نحو 60 دار نشر.