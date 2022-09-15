12 أكتوبر.. افتتاح الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب 2022

أعلن معرض زايد للكتاب الذي تنظمه مؤسسة «زايد للإبداع والتنمية»، موعد افتتاح الدورة الثامنة التي تحمل عنوان «مصر تقرأ من مدينة زايد» خلال الفترة من 12 إلى 24 أكتوبر 2022، كما أعلنت إدارة المعرض عن فتح باب تلقي طلبات الناشرين، واستمارة المشاركة في الدورة.

معرض زايد للكتاب 2022 يقام على مساحة 2500 متر

وأضاف محمود عبدالنبي مدير المعرض، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المعرض يقام في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 2500 متر، ومن المتوقع أن يشارك في الدورة نحو 60 دار نشر، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى جانب نشر الثقافة والمعرفة، وفتح أسواق جديدة للناشرين لبيع المنتج الثقافي، ودعم صناعة النشر بعد ما تعرضت له من خسائر فادحة، جراء ظروف كورونا على مدار العامين السابقين.

وأوضح «عبدالنبي»، أن المعرض يُقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد.

الإعلان عن شخصية المعرض خلال أيام

وأشار مدير المعرض، إلى أن جهاز مدينة الشيخ زايد يقدم كل الدعم اللازم لخروج المعرض بأفضل صورة، كما سيجرى الإعلان عن شخصية المعرض خلال أيام، موضحًا أن سيقام على هامش الدورة المقبلة مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية وحفلات توقيع الكتب، والورش الفنية المقدمة للأطفال، فضلا عن عروض من فرق الكورال لعدد من مدارس الشيخ زايد.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وشارك في الدورة السابقة أكثر من 100 دار نشر، من بينها هيئة الكتاب، وأكاديمية الفنون، نهضة مصر، والدار المصرية اللبنانية ودار الشروق، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إلى جانب مؤسسة إبييدي للنشر.