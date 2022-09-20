وزير التعليم يقرر عقد امتحانات «أبنائنا في الخارج» إلكترونيا.. شرط وحيد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات المصريين في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015، ويتضمن القرار بأن: تعقد امتحانات «أبنائنا في الخارج» إلكترونيًا، تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكل اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن.

الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين

شدد وزير التعليم، على أنه لا يجوز عقد هذه الامتحانات في أي دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، لافتا إلى أنها هذه الامتحانات تُعقد على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لخوض تلك الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد أن القرار أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.