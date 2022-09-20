التعليم: تعديل ضوابط أداء امتحان الثانوية العامة ببعثة مصر التعليمية في السودان

ناقش الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسي 2022/ 2023، بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023.

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة بالبعثة التعليمية في السودان

وقال وزير التربية والتعليم: «تم وضع شروط للتقدم لإداء الامتحانات وهي أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان - المعارين فقط - ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية وغير الراغبين في الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبنائنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوي».

تعديل نظام الدراسة في الخارج

كما تمت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتعديل نظام الدراسة على نظام «أبناؤنا في الخارج»، ليصبح فصلين دراسيين بدلاً من فصل دراسي واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.