وزير التعليم يعلن إتاحة نماذج الامتحانات الجديدة للثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين في الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات، مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالي قصير لأسئلة الامتحانات، إضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها، خلال العام الدراسي.

توفير منظومة تعليمية متميزة

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المجلس الأعلى للتعليم، قبل الجامعي؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 أكتوبر المقبل، بحضور الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.