مصرع سائق في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية 

لقى سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «شرانيس - شبرا بخوم» في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقله إلى المستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتحرر المحضر اللازم .

إخطار المديرية

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد مصرع «أ، م» سائق، يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر انقلاب سيارته أثناء قيادتها على طريق «شرانيس- شبرا بخوم» في مركز قويسنا، والانتقال إلى مكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم .

سبب الحادث

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث، انفجار الإطار الأمامي للميكروباص، واختلال عجلة السيارة وانقلابها على الطريق، ونُقل السائق إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ .

وأصدرت جهات التحقيق قرار بدفن السائق في مسقط رأسه بعد الاطلاع على التقرير الطبي حول حالة الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية، وشيع الأهالي جثة المتوفى وسط حالة من الحزن الشديد، وتحرر محضر بالواقعة رقم 19615 جنح مركز قويسنا لسنة 2022 .