مصرع طفل سقط من شرفة منزله في قرية بكفر الشيخ.. لا شبهة جنائية

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الأول علوي، بقرية شباس الشهداء بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.

اختلال توازن الطفل

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد استقبال مستشفى دسوق العام للطفل «آ.ع»، 3 سنوات، يقيم قرية شباس الشهداء، دائرة مركز دسوق، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أنه أثناء لهو الطفل المتوفى بشرفة المنزل بالطابق الأول علوي، اختل توازنه وسقط أرضاً، ما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته.

كسر في الجمجمة

وبانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على الطفل المتوفى، أكد أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 8584 لسنة 2022م، إدارى مركز شرطة دسوق.