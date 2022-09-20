إصابة مزارع بحروق على يد جيرانه في كفر شكر.. قذفوه بزجاجة بنزين

أصيب مزارع بحروق متفرقة بجسده في مشاجرة اندلعت بينه وبين جيرانه، بقرية البقاشين بكفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات محافظة القاهرة للعلاج.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

وأمرت الجهات المعنية بالقليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود العيان وموافتها بتقرير عن حالة المصاب المرضية وتأثير الحروق عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول عادل «، ع، ر»، مزارع، 63 سنة، مصاب بحروق متفرقة بجسده من الدرجة الأولى والثانية، حيث تم نقله إلى مستشفى بالقاهرة.

القبض على 3 متهمين في الواقعة

انتقلت على الفور قوات الأمن بقيادة الرائد مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات بين طرف أول «عادل، ع، ر»، مصاب بحروق متفرقة، وتم حجزة بأحد مستشفيات القاهرة للعلاج، نتيجة إلقاء زجاجة بنزين مشتعلة من قبل الطرف ثاني، وهم «شعبان، ع، أ، ومحمد، ش، وكريم، ش، وشعبان، ع، ومحمد، ع».

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على 3 متهمين وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين، قال المحامي أحمد عبدالسلام، عضو نقابة المحامين بالقليوبية، إن القانون حدد حالات الشروع في القتل كالتالي:

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.

السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.

الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.