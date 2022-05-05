حدث في القليوبية.. مسن تخلص من حياته تحت عجلات المترو وشاب أصيب بمشاجرة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، بطلب تحريات المباحث حول واقعتي تخلص رجل مسن من حياته في محطة المترو بشبرا الخيمة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، والاستعلام عن حالة شاب أصيب بطلق خرطوش خلال مشاجرة بمنطقة أبو المنجا، لسؤاله عن الواقعة وضبط طرفي المشاجرة.

مسن يتخلص من حياته تحت عجلات قطار المترو

وتخلص مسن من حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار بمحطة مترو شبرا الخيمة اليوم، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بمصرع مواطن داخل محطة مترو شبرا الخيمة، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المواطن «م ف»، 70 سنة، مقيم بشبرا مصر، ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخص بخرطوش في مشاجرة

بينما أصيب شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بشبرا الخيمة بالقليوبية في الساعات الأولي من صباح اليوم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع مشاجرة بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان المشاجرة.

وبالفحص، تبين إصابة «محمد س ج»، 24 سنة، بطلق خرطوش بالرأس وتمت السيطرة على المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.