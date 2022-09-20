إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة نارية بوسط بني سويف

أصيب 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع عبدالسلام عارف، أمام مدرسة خاتم المرسلين وسط مدينة بني سويف، حيث جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بشارع عبدالسلام عارف، أمام خاتم المرسلين وسط مدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 شباب.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارتا إسعاف نقلت المصابين للمستشفى التخصصي

وجرى الدفع بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: محمد نصر زكي، 21 عامًا، مقيم قرية بليفيا، مصابًا بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وحازم أحمد عبدالله، 21 عامًا، مقيم حي البشرى، مصابًا بجروح وسحجات بالوجه، محمد عبدالنبي، 22 عامًا، مقيم بحي الغمراوى، مصابًا بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليمنى.