مراكز بحثية تشيد بملف «الوطن»: وثيقة يمكن طرحها في المؤتمر الاقتصادي الرئاسي

لاقى ملف «الوطن»، المعنون في عدد أمس الثلاثاء، باسم «المؤتمر الاقتصادي.. مصر تستعد للمستقبل» إشادات من قِبل مراكز بحثية ومجتمع الأعمال، ممن أثنوا على الملف بوصفه «وثيقة» أو «رؤية» لمحاور القضايا والملفات الواجب مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف بعقده نهاية الشهر الجاري.

«الأكاديمية العربية» تُعيد نشر محتوى الملف في مجلتها البحثية

وأعلنت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، نشر محتوى ملف «الوطن» في مجلتها البحثية المتخصصة، وفق ما ذكره الدكتور ياسر عبد العزيز، رئيس تحرير المجلة.

في الوقت ذاته أشاد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالملف، بوصفه يحمل رؤية غنية ومتنوعة من الحلول والمقترحات والمبادرات لرجال الاقتصاد والصناعة والتجارة والخبراء، تجاه التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، بسبب الأزمة العالمية.

وثيقة يمكن حملها إلى طاولة المؤتمر الاقتصادي

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس «المركز»، إن ملف «الوطن» أقرب ما يكون إلى وثيقة يمكن حملها إلى طاولة نقاش المؤتمر الاقتصادي الرئاسي، باعتبارها مسودة لأفكار ومبادرات وحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد في الوقت الحالي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبًا وسائل الإعلام بإعادة تسليط الضوء مرة أخرى على القضايا الهامة التي تشغل اهتمامات الجميع، ومنهم مجتمع الأعمال.

بلورة ورقة عمل متكاملة في كل القطاعات

أما المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فقال إن «الاتحاد» يعتزم بلورة ورقة عمل متكاملة في كل القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة إلى جانب خطة لتنفيذ هذه الورقة، خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بملف «الوطن».

جدير بالذكر، أن «الوطن» أفردت على ثلاث من صفحاتها في عدد أمس الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، ملفًا بعنوان: «المؤتمر الاقتصادي.. مصر تستعد للمستقبل»، استطلعت فيه آراء خبراء الصناعة والتجارة والاقتصاد، بشأن أبرز القضايا والفرص والتحديات التي يجب نقلها إلى طاولة المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي لمصر ونتائج تجربة الإصلاح.