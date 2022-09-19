«المؤتمر الاقتصادي».. مصر تستعد لـ«المستقبل»

تتعرض مصر فى الآونة الأخيرة لحملات تشكيك ممنهجة تستهدف النيل من الثقة التى تعززت طوال 8 سنوات بين الدولة والمواطنين، وهو ما تأكد عملياً فى أكثر من مناسبة، لعل أبرزها مساندة المواطنين للدولة فى مشروعات قومية كبرى، مثل قناة السويس الجديدة، وتحمّل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

ورغم تعرض العالم لأزمتين غير مسبوقتين كانت لهما تبعات اقتصادية على الجميع، بما فى ذلك المنطقة ومصر، إلا أن تفنيداً موضوعياً وذا مصداقية تدعمه الأرقام والإحصائيات والشهادات الدولية كان كفيلاً بتغيير الصورة فى مصر على نحو يبعث بالتفاؤل، وعلى الأرض مهد حصاد الإصلاح الاقتصادى الطريق إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى تنظمه الحكومة وتستمع فيه إلى آراء ومقترحات أهل الاختصاص والخبراء، لتُعلى من قيم المصارحة والمكاشفة، ومن جانب آخر تُشرك المجتمع فى وضع تصورات وحلول للتحديات الراهنة.

كانت الدعوة التى وجَّهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، للحكومة بعقد المؤتمر، واستيعاب جميع الأصوات وأصحاب الرؤى ممن تجمعهم الوطنية ويلفهم الاتفاق على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر وإن تعددت السبل واختلفت وجهات النظر، فالكل مسموع تحت سقف المؤتمر الاقتصادى الذى اعتبر البعض أن مخرجاته وتوصياته ستكون بمثابة دستور اقتصادى للبلاد ورؤية مستقبلية لدعم الاقتصاد المصرى.

«الوطن» حاورت أصحاب رؤى مختلفة لمعرفة أين يقف الاقتصاد المصرى اليوم بفرصه وتحدياته، وإلى أين يمضى وفق المعطيات الحالية، وأين يجب أن يكون، وناقشنا مع خبراء اقتصاديين ومسئولين ومفكرين ومستثمرين فى هذا الملف ما يجب أن يكون على طاولة النقاش فى المؤتمر الاقتصادى، مستهدفين بلورة رؤية اقتصادية لما سيُناقش خلال هذا الحدث المرتقب.

الرئيس عبدالفتاح السيسى 20 سبتمبر 2021

«نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى برهنت على صواب الرؤية المصرية، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية».