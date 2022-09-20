السجن المؤبد لـ3 أبناء عمومة قتلوا آخر في خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أبناء عمومة بالسجن المؤبد، وهم «ح.أ.ح» و«م.ح.م» و«م.ع.ح»، لاتهامهم بقتل شخص في خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، وأمانة سر صلاح تمام.

المتهمون تربصوا بالمجني عليه.. أمطروه بالرصاص

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، عندما تربص المتهمون الثلاثة أبناء العمومة بالمجني عليه عقب عودته مساء من عملة، وأمطروه بوابل من الرصاص حتى سقط قتيلا، وفروا هاربين.

خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليه وراء الحادث

وتلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بعد إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه، تمتد إلى أكثر من عشر سنوات.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من تحديد موقع المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للثأر، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.