«جنايات سوهاج» تعاقب عاملا بالسجن 6 أشهر لتعاطيه المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن 6 أشهر؛ لاتهامه بتعاطي المخدرات بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج .

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

الواقعة تعود إلى مايو الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري 2022، بدائرة قسم طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو «م.م» 20 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد التعاطي عندما تم ضبطه داخل محطة سكك حديد مدينة طهطا وبحوزته المواد المخدرة، وأمام الجهات المختصة اعترف بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 6 أشهر.

ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش

وفي إطار آخر، فقد ضبطت مديرية أمن سوهاج، مسجلًا خطر بدائرة قسم أول، وبحوزته 6 كيلو من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار إضافة إلى عدة أسلحة نارية بدون ترخيص.