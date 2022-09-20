مدير تطوير «مثلث ماسبيرو»: إجراء القرعة العلنية لتسكين العائدين خلال أيام

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، عن إجراء القرعة العلنية خلال أيام للسكان العائدين إلى أبراج السكن البديل داخل المنطقة، والتي تضم نحو 963 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للسكن الفوري.

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية، لكن من المنتظر أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

استيفاء أوراق السكان العائدين بالتنسيق مع محافظة القاهرة

وأوضح «سليم»، أنه يجري خلال هذه الأيام، قيام السكان الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها، باستيفاء الأوراق المطلوبة للعودة، وعقود الملكية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، استعدادا لعملية التسكين داخل الأبراج.

كما أشار مدير تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أن الأوراق المطلوبة للتسكين داخل الأبراج تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي.

وتابع «سليم»: أن أبراج السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، عبارة عن برجين، بإجمالي 5 بنايات متصلة داخليًا، ويتكون الدور الواحد من 26 شقة وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام ويتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل

أما عن نظام التسكين داخل أبراج السكن البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، أوضح مدير مشروع تطوير المنطقة، أنه سيكون بنظام «الإيجار التمليكي»، حيث سيتم سداد قيمة إيجارية لمدة 30 سنة، وبعد ذلك تصبح الشقة ملكًا للساكن.

ونوه «سليم» إلى حرص العاملين بالمشروع، على توفير كافة احتياجات السكان داخل الأبراج، حيث تم توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل، لخدمة السكان العائدين للسكن بالمشروع، لصعوبة الصعود على السلم، نظرًا لارتفاع الأبراج.