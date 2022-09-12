تفاصيل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو قبل تسكينها.. تضم 936 وحدة سكنية

يستعد سكان أبراج «الإسكان البديل» بمنطقة «مثلث ماسبيرو» للعودة عقب انتهاء عمليات التطوير، إذ تمّ تنفيذ برجين ضمن مشروع التطوير بإجمالي 900 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، كي يتمّ تسليمها كاملة التشطيب والمرافق الأيام المقبلة للسكان حاملي عقود الملكية.

وذكر المهندس نسيم سليم مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لـ«الوطن»، تفاصيل تطوير المنطقة كما يلي:

تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

- يتكون مشروع السكن البديل من برجين ويضم كل برج 5 بنايات متصلة بارتفاع 18 طابقًا.

- كل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

- تسليم وحدات السكن البديل للسكان من خلال محافظة القاهرة، وفقًا للعقود المبرمة مع السكان الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها.

- يتم التواصل مع السكان العائدين لاستكمال أوراق التسكين.

قرعة علنية لتوزيع الوحدات

- من المقرر تحديد موعد لإجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية داخل الأدوار على السكان.

- يضم مشروع السكن البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو أماكن تجارية، مع تخصيص الدور الأرضي، ومحال تجارية، وتخصيص البدروم كجراجات للسكان.

- كما يضم مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، الذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.

- يضم المشروع أيضًا البرج الإداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

- البدء في وضع خطة لطرح الوحدات الإدارية والاستثمارية، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.

- وحدات السكن البديل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، سيتمّ تسليمها للسكان كاملة التشطيب وبها كل المرافق.