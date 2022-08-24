مدير مثلث ماسبيرو: توفير 10 مصاعد ببرجي السكن البديل لخدمة العائدين

كشف المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن أبراج مشروع «السكن البديل» بالمنطقة جاهزة لاستقبال السكان الذين رغبوا في العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها، ممن حصلوا على عقود ملكية، وتواصلوا مع محافظة القاهرة قبل تطوير المنطقة، لإثبات أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع.

استيفاء الأوراق المطلوبة وتسجيل العدادات باسم المالك

وأشار مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل، لخدمة السكان، العائدين للسكن بالمشروع نهاية الشهر الجاري، وتوفير احتياطي، حال تعطل أحد المصاعد، لصعوبة الصعود على السلم، نظرا لارتفاع الأبراج.

وأوضح «نسيم» أنه بنهاية شهر أغسطس الجاري، ستتواصل محافظة القاهرة مع جميع السكان حاملي عقود الملكية، لاستيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهر، وتسجيل العدادات باسم المالك، ومن ثم حضور القرعة العلنية، التي سيتم إجرائها داخل المشروع، وأخيرا استلام الوحدة المخصصة لكل ساكن.

5 بنايات متصلة داخليا و26 وحدة في كل طابق

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أن أبراج السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، عبارة عن 5 بنايات متصلة داخليا، ويتكون الدور الواحد من 26 شقة، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، سيتم تخصيصها وفقا لعدد أفراد الأسرة.

كما أشار «سليم» إلى أن الأوراق المطلوبة للتسكين داخل المشروع، تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي، كي تكون العدادات باسم الساكن مالك الوحدة.

ونوه مدير تنفيذ المشروع، إلى أن التسكين داخل مشروع السكن البديل، سيكون بنظام «الإيجار التمليكي»، حيث سيتم سداد قيمة إيجارية لمدة 30 سنة، وبعد ذلك تصبح الشقة ملكاً للساكن.