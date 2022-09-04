مدير مثلث ماسبيرو: القرعة العلنية لوحدات «الإسكان البديل» الشهر الجاري

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنه سيحدث خلال هذه الأيام تواصل محافظة القاهرة مع جميع السكان حاملي عقود الملكية، لاستيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهر، وتسجيل العدادات باسم المالك، ومن ثم حضور القرعة العلنية، التي سيتم إجراؤها داخل المشروع خلال الشهر الجاري، وأخيرًا استلام الوحدة المخصصة لكل ساكن.

إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، خلال حديثه لـ«الوطن» أن أبراج السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، عبارة عن 5 بنايات متصلة داخليا، ويتكون الدور الواحد من 26 شقة وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام ويتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

وأشار «سليم» إلى أن الأوراق المطلوبة للتسكين داخل المشروع، تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي، كي تكون العدادات باسم الساكن مالك الوحدة.

وتابع مدير تنفيذ المشروع، أن التسكين داخل مشروع السكن البديل، سيكون بنظام «الإيجار التمليكي»، حيث سيتم سداد قيمة إيجارية لمدة 30 سنة، وبعد ذلك تصبح الشقة ملكاً للساكن.

توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل لخدمة السكان العائدين

وأوضح «نسيم» أن أبراج مشروع «السكن البديل» بالمنطقة جاهزة لاستقبال السكان الذين رغبوا في العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها ممن حصلوا على عقود ملكية، وتواصلوا مع محافظة القاهرة قبل تطوير المنطقة لإثبات أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع.

وأشار مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أنه تم توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل، لخدمة السكان العائدين للسكن بالمشروع نهاية الشهر الجاري، وتوفير احتياطي حال تعطل أحد المصاعد، لصعوبة الصعود على السلم، نظرا لارتفاع الأبراج.