جامعة الأزهر تعلن فتح باب تعديل بطاقات الترشيح للكليات الخميس المقبل

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، فتح باب تعديل بطاقات الترشيح والتنسيق للذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم، بداية من يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك زيادة في القبول بكليات الطب والهندسة بنسبة 40٪، وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

إعلان تنسيق قبول العام الجامعي

وأعلنت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق، مؤكدًا على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.

نسب القبول

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، وبلغ كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، و كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %، كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، ، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%.