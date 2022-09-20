«السمدوني »: دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي يساهم في دفع عجلة الإنتاج

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكليف الرئيس السيسي لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، يأتي في وقته المناسب تماما في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة ومتعددة، نتيجة ما يلم بالعالم من أزمات متلاحقة أثرت بشكل قوي ومباشر علي اقتصاد العالم أجمع.

وأوضح «السمدوني»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة أصحاب الاختصاص من رجال الصناعة والمستثمرين، يؤكد أن الدولة جادة في حل المشاكل التي تعرض لها رجال الأعمال والمستثمرين خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، والسماع لهم بشكل جيد؛ مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى بقوة ويساهم في النهوض بالاقتصاد القومي.

الرئيس السيسي حريص على دعم الاقتصاد الوطني

وأضاف سكرتير شعبة النقل الدولي، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الاقتصاد الوطني وبذل كافة السبل للنهوض به، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والمستثمرين بما يصب في صالح الدولة والمواطن علي حد سواء، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأكد أن هناك ترحيبًا كبيرًا من رجال المال والأعمال في كافة القطاعات بتوجيه الرئيس السيسي بمنح المزيد من الحوافز لرجال الصناعة والمصدرين لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات و الوصول بها الي 100 مليار دولار، و تحقيق المستهدف من التصدير، بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بما يدعم المنتحبات المحلية والتي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وتلقي قبولا في الكثير من البلدان، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بعمل أسعار استرشادية للمزارعين، وهي خطوة هامة لتشجيع ودعم وتحفيز المزارعين المصريين علي زراعة السلع الأساسية.

ضرورة إلغاء قرار تطبيق الاعتمادات المستندية لبعض الصناعات المهمة

وشدد «السمدوني»، على ضرورة إلغاء قرار تطبيق الاعتمادات المستندية لبعض الصناعات المهمة، وتسهيل دخول المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يجرى استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة، نظرًا لأن هناك بعض المصانع توقفت بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار؛ مما أدى إلي ارتفاع أسعار تلك المنتجات، مشيرا إلى أهمية إجراء الاجتماعات والتشاور مع رجال الصناعة والمستثمرين ومشاوراتهم قبيل اتخاذ القرارات الاقتصادية لضمان عدم تأثر أعمالهم وتوقف العملية الإنتاجية؛ مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام وبالتالي يؤثر بشكل كبير علي العمالة بتلك المصانع.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، عقد على مدار اليومين الماضيين، اجتماعين من أجل التحضير للمؤتمر الاقتصادي المرتقب، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المؤتمر سيكون على مدار 3 أيام وبه عدة جلسات، وجرى تخصيص كل يوم لشق معين حتى نصل لخريطة «اقتصاد مصر» بالتوصيات التي ستنتج عن المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي قد يعقد أواخر الشهر الجاري أو مطلع شهر أكتوبر، إذ إن الدولة المصرية بكل أجهزتها تؤكد أن القطاع الصناعي له أهميته ومستعدون للاستجابة لكل مطالب رجال الصناعة وتقديم الحوافز، والدولة قدمت العديد من الحوافز، ونشهد استثمارات لشركات أجنبية جرى الإعلان عنها مؤخرًا.