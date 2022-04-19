الحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لحيازته مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

مخدر الهيروين والميثامفيتامين

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 13/395 لسنة 2022 جنايات باب الشعرية، والمقيدة برقم 53 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «مصطفى. م، 19 عامًا، عاطل»، وأنه يوم 5 فبراير2022 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه، وعثر بحوزته على 52 لفافة تحوي مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، ولفافة تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر وهاتفين جوالين ومبلغ نقدي وميزان حساس وعزى قصده من إحراز المخدرة الإتجار والمبلغ من حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن الجواهر المخدرة.

ثوبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 52 لفافة تحوي كل منها على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه قائمًا 12.43 جرام، وأن اللفافة المضبوطة تحوي مادة بيضاء لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه قائمًا 2.36 جرام.

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمان حيازتهم الحشيش

في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بحيازتهم مخدر الحشيش بقصد التعاطي والإتجار، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

مخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1096 لسنة 2015 جنايات الموسكي، والمقيدة برقم 110لسنة 2015 حصر تحقيق، أن المتهمين «حسين. أ، 24 عامًا، صاحب محل»، «حسن.س، 58 عامًا، مصلح إطارات»، لأنهما في يوم 15 فبراير 2015 بدائرة قسم الموسكي المتهم الأول حاز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثاني حاز بغير قصد التعاطي أو الإتجار أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه بتاريخ 14 فبراير2015 وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهم الأول بالمواد المخدرة وقيامه بتخزينها لدى حانوت المتهم الثاني، وقد أكدت تحرياته صحتها في ستصدر إذنًا بضبطها وتفتيشهما والحانوت ونفاذًا له انتقل إلى محل تواجدهما فضبط الثاني وبحوزته قطع لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض «مطواة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها كرها عنه من قبل الأول وأضاف باتجار الأخير في المواد المخدرة.