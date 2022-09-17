«المشاط»: استراتيجية الملكية الفكرية تساعد على تعاون المجتمع الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تساعد بشكل كبير جدًا في التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة أنَّها تتم بتنسيق مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور وزراء التعليم العالي، والتموين، والتجارة والصناعة، أنَّه يوجد أكثر من قطاع يستفيد من هذه الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنَّ الوعي المجتمعي مهم، لأنّ هناك شركات تكون حريصة على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل، مؤكّدة أنَّ كيفية استخدام التكنولوجيا أمر مهم لإتاحة فرص عمل للشباب، مستكملة أنَّ إطلاق الاستراتيجيات يعتمد على المعايير الدولية، وأي استراتيجية أطلقتها مصر خاضعة لتلك المعايير.

مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

واستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تمّ إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و«رؤية مصر 2030»، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.