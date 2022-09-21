حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج العقرب العلاقات العائليّة ويحب الأجواء الأسرية ويحرص على خلقها وإيجادها والاستمرار عليها بشكل أسبوعي، فلابد من تجمعه مع عائلته ولو مرة في الأسبوع حتى بعد الزواج وتكوين أسرة، ومهما كان انشغاله فهو يعمل دائماً على إيجاد وقت للعائلة ورعايتها والاهتمام بها، ولا يشعر بالملل أو الضجر من ممارسة النشاطات العائلية مع أسرته والخروج للتنزه أو لشراء مستلزمات المنزل، لذا فهو ابن بار وزوج رائع، وأب جيد يحرص على تقديم كل ما بوسعه لحماية أبنائه، ويشجعهم ويدعمهم ويقف بجانبهم، وهو شخص مخلص وصادق ولا يعرف طريق للنفاق، وطيب القلب يحرص على إدخال السرور والمتعة والقيمة إلى حياة أصدقائه.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ما يتطلب منك الصبر والانتباه لحقوقك جيدا، ويجب عليك ألا تتحدث عن أفعالك فالآخرين سيعلمون ذلك بأنفسهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق بالنسبة لمواليد برج العقرب اليوم، مما يجعلهم يميلون للملل سريعا، ويتطلب الفلك منهم اليوم أن يتعلموا الصبر والهدوء، وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».