حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

«القوة، الشجاعة، الصدق، طيبة القلب، التهور، التسرع، الاندفاع، الإخلاص»، كلها صفات يمتلكها مواليد برج القوس، وتجعل كثير من الأشخاص يحبونهم نظرا لصفاتهم الجيدة ووقفتهم بجانب أصدقائهم وأحبائهم مهما كلفهم الأمر، كما تجعل البعض ينفرون منهم خاصة لما يمتلكونه من لسان سليط، وتميزهم بتفوههم بما يكون في قلوبهم ما يجرح مشاعر الآخرين في كثير من الأحيان، ويتميز صاحب برج القوس البراءة الدائمة مها كبر في العمر، وهو شخص عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته ويقول ما يجول في ذهنه دون تخطيط مسبق أو حساب لما يمكن أن يحدث جراء كلامه.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتناغم القمر مع المشتري في برجك اليوم، ما يعدك بانفراجة وفرح، ويدعوك للتجديد للابتعاد عن الروتين والملل، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمدك برشاقة ذهنية وحماس ويقظة تساعدك على التقاط كل شيء يدور حولك وتفهم مجريات الأمور، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.