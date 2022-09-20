حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من أن أصحاب برج القوس من الشخصيات المتهورة، إلا أنه ملتزما بشدة بالنسبة لعمله، فهو قيادي يحب أن ينجز أعماله في أحسن صورة، كما أنه يميل للإبداع وعدم التقييد سواء في الوقت أو الروتين، فهو قادر على مواجهة الصعاب والعراقيل ويستمد قوة شخصيته من نجاحه.

ولأصحاب برج القوس المحبين للاطلاع على حركة الفلك، ينشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي اليوم، ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود فعلك.

مشاهير برج القوس

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.