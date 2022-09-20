«الأرصاد الجوية» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس غدًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء وتنشيط الرياح ليلا على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بالرطوبة، وفق حالة الطقس الأيام المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.