توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا ونشاط للرياح ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، لتتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أوضحت الهيئة في بيان لها، أن الطقس يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس نهارًا وموعد سقوط الشبورة المائية

وتوقع خبراء الأرصاد أن تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 37.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.