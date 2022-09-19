خطة المنيا لمواجهة أمطار الشتاء..صيانة أعمدة الإنارة وإنذار مبكر للسيول

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضع خطط وخطوات استباقية مبكرة، استعداداً لموسم الشتاء القادم، لمواجهة مخاطر السيول، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، والتنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

خطة محافظة المنيا للتعامل مع السيول والأمطار

ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة المحافظة، لمواجهة مخاطر السيول، ولرفع درجة الاستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال فصل الشتاء المقبل، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية وحدات الجهاز الإداري ومستوى الأداء والقدرة التشغيلية للمعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع، والتعامل الفوري مع الأزمات.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أي تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الأزمة، موجها بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

تدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أي انهيارات

وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للأماكن المتوقع حدوث أمطار وسيول بها، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بحصر كافة وسائل الاعاشة والإقامة، ومديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول، وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه، وتقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أي انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجاري المياه أسفلها، موجها مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعي، لضمان توفير غذاء أمن للمواطنين، بالتنسيق مع شركة المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع السيارات على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكافة الأدوية المطلوبة وأوجه الرعاية الصحية، والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات تحسباً لأي تداعيات قد تحدث.

وأكد المحافظ، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقي البلاغات بشكل فوري، لسرعة إتخاذ القرار المناسب، والإنذار المبكر لتوقعات الأمطار والسيول، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات وخطوط التليفونات، ووجه شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة في حال انقطاع التيار الكهربائي والخطوط التي تغذي مخرات السيول.

وقال "القاضي" إن المنيا بصدد تنفيذ بيان عملي مشترك للأجهزة التنفيذية للتدريب على مجابهة الأزمات والأخطار الناجمة عن موسم الأمطار والسيول، الأسبوع الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لكافة وحدات الجهاز الإداري، والإرتقاء بمستوى الأداء ورفع القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع، والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث، إلى جانب التدريب على سيناريوهات مجابهة الأخطار والتهديدات الناجمة عن الأمطار والسيول، موضحاً أن بيان التدريب سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تبدأ باصطفاف للمعدات، وتجربة محاكاة لانتشال سيارة من مخر سيل، وتنتهي بمحاكاة عملية لشفط وكسح تراكمات مياه أمطار.