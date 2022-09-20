أمطار خفيفة ورياح باردة على المناطق الساحلية بشمال سيناء

تعرضت المدن والقرى الساحلية في شمال سيناء، لأمطار خفيفة، فجر اليوم، صاحبها هبوب رياح باردة على غالبية الأماكن، ولكن بشكل محدود وخفيف.

واستمر تساقطت الأمطار الخفيفة لمدة نصف ساعة، مع مطلع ساعات النهار الأولى بشكل خفيف غير مؤثر على حركة المرور والسير أو خروج المواطنيين لأشغالهم.

استعدادات حكومية لأي طوارئ

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له أن الأمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة، وأن معدات مجلس المدينة والأقسام جميعًا جاهزة بالتنسيق مع المديريات في حالة تساقط أمطار غزيرة.

وأضاف المجلس أن قسم النظافة في المجلس عمل على نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية قبل بزوغ النهار، وفي ساعات متأخرة من مساء أمس تحسبًا لسقوط أمطار أو هبوب رياح محملة بالأتربة، فيما جرى تنظيف بالوعات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة انخفظت اليوم بمعدل 7 درجات، لتسجل 25 درجة مئوية.

هبوب رياح باردة على غالبية الأنحاء

وأضاف المرصد أن هناك تقلبات مناخية على جميع الأنحاء، وهبوب رياح باردة عادية داخل المدن، شديدة السرعة على المناطق الساحلية والصحراوية.

وارتفعت أمواج البحر لأكثر من مترين عن اليومين الماضيين، بسبب الرياح العكسية الباردة والتقلبات المناخية المتكررة.

وكان قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء أشار في بيان له إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المديريات ورؤساء المدن، لمعرفة جميع التطورات لحظة بلحظة.

وأضاف قسم العلاقات العامة أنه تم التواصل مع رؤساء المدن والأحياء، وتم فتح خط ساخن لمتابعة الأحوال المناخية، واستقبال استغاثات المواطنيين حال حدوث شيء.