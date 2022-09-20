«الأمم المتحدة»: نحتاج لإزالة عقبات تعترض التصدير للأسمدة الروسية

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن العالم يسعى للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن لديه ما يكفي من الأغذية، لكن المشكلة المطروحة، هي توزيع الأغذية الموجودة.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، أن هناك تقارير عن لجوء مزارعين بمنطقة غرب أفريقيا وغيرها لزرع محاصيل بكميات أقل، بسبب أسعار الأسمدة وعدم توافرها، لذا كان من الأهمية المضي بإزالة العقبات التي تعترض التصدير للأسمدة الروسية، ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا، فهذه المنتجات غير خاضعة للجزاءات، ويجر الآن إحراز التقدم بإزالة الآثار غير المباشرة.

تأثير أسعار الغاز المرتفعة على إنتاج الأسمدة

وأضاف جوتيريش، أن أحد الشواغل الرئاسية الأخرى، يتمثل في تأثير أسعار الغاز المرتفعة على إنتاج الأسمدة النيتروجينية، لذا يجب التصدي لهذه المسألة بالجدية المطلوبة، وأن عدم اتخاذ إجراء الآن، سيحول النقص العالمي للأسمدة بسرعة، لنقص عالمي بالأغذية، فنحن بحاجة للعمل على جميع الجبهات، وندع الأوهام جانبا، إذ يتعرض ميثاق الأمم المتحدة لخطر محدق، ويقع على عاتقنا العمل من أجل مواجهة هذا الواقع.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة، أن برامج التجسس الحاسوبي والترصد، خارج السيطرة دون الاعتبار للخصوصية، وتباع البيانات وتشترى، ويعرض الديموقراطية لخطر، ولا يوجد هيكل عالمي للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي.