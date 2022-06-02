أمين عام الأمم المتحدة: أزمة أوكرانيا صرفت الانتباه عن «تغير المناخ»

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع في أوكرانيا يصرف الانتباه عن أزمة تغير المناخ، ويؤكد في الوقت ذاته اعتماد العالم «الانتحاري» على الوقود الأحفوري.

جوتيرش: الصراع في أوكرانيا صرف التركيز عن جهود وقف ارتفاع حرارة الأرض

وقال «جوتيرش» في تصريحات قبيل مؤتمر بيئي في ستوكهولم، إن الصراع صرف التركيز عن قضايا أخرى، منها الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الأسوشيتدبرس.

وفي تصريح للصحفيين في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أكد أمين عام الأمم المتحدة أن الأزمة الأوكرانية أثرت على المناخ، وأظهرت مدى ما وصفه بهشاشة العالم، في اعتماده على الوقود الأحفوري «البترول ومشتقاته».

أمين الأمم المتحدة: نحتاج لوضع رهان ضخم في الطاقة المتجددة

وأشار الأمين العام إلى قرارات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بوقف معظم واردات النفط الروسي، قائلا: «نحن بحاجة إلى وضع رهان واضح، واستثمار ضخم في الطاقة المتجددة، وفهم واضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أشبه بالانتحار».

وقبيل الحرب الأوكرانية كانت قضية تغير المناخ وتضامن الجهود الدولية من أجل مواجهتها، هي الأولى والشغل الشاغل لقادة العالم، فضلا عن كونها على رأس أجندة وسائل الإعلام العالمية، إلى أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وأصبحت القضية الأولى لقادة الدول.

وأدت العقوبات الغربية على روسيا ومساعي الدول الغربية للتخلي عن النفط الروسي، إلى المزيد من البحث عن مصادر أخرى للوقود الأحفوري (البترولي)، وزيادة الاحتياطات المحلية منه، خشية نقص الإمدادات وما يمكن أن ينجم عنها من أزمات.