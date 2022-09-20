عضو الشيوخ: دمج المفرج عنهم في المجتمع رسالة سلام تعزز حقوق المواطنة

أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الوفد»، أهمية إعلان لجنة العفو الرئاسي تباعا عن قوائم العفو لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.

الإفراج عن المحبوسين احتياطيا رسالة سلام تعزز من حقوق المواطنة

وأشار النائب طارق تهامي، لـ«الوطن»، أن الإجراءات التي تعمل بها لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها بتوجيهات من القيادة السياسية، تسير في مناخ صحي وديمقراطي، بدءا من تدشين استمارة طلب العفو، مرورا بالقنوات الشرعية لاستقبال وفحص الطلبات، انتهاء بقرارات إخلاء السبيل.

وقال «تهامي»، إن ملف حقوق الإنسان في مصر تشهد تطورا ملحوظا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما وأن قرارات العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين في قضايا، أسهم في تعزيز آليات الحوار الوطني بين المؤيدين والمعارضين، فضلا عن كونه رسالة سلام تعزز من حقوق المواطنة.

دمج المخلى سبيلهم في المجتمع

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الوفد»، على أهمية الإجراءات التي تتخذها لجنة العفو الرئاسي لدمج المخلى سبيلهم في المجتمع مرة أخرى، والعودة للحياة بشكل طبيعي سواء من خلال الانتظام في الدراسة أو العودة إلى عملهم السابق أو توفير فرص عمل جديدة.

يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي، أصدرت اليوم، قائمة جديدة بالمخلى سبيلهم في قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، وضمت القائمة 28 شخصا.