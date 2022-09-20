«جهاز شؤون البيئة»: نسعى لإعداد جيل واع بقضايا تغير المناخ والتحديات المصاحبة لها

أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ أحد التهديدات الرئيسية للمجتمعات والتنمية الاقتصادية، وبالتالي التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، مشيرا إلى أن تنفيذ نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP27 يعكس التعاون المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارة البيئة وجامعة القاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بهدف إعداد جيل من الشباب واعٍ بقضايا تغير المناخ والتحديات المصاحبة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة نقاشية حول الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

وتأتي الجلسة في إطار أعمال نموذج المحاكاة الذي ينظمه مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة القاهرة.

وحضر الجلسة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ممثلا عن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومن جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حضر جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة.

دعم مناخ الاستثمار في مصر

كما أعرب أبو سنة عن شكره لجهود وأنشطة مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول والتابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لدعمه مناخ الاستثمار في مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى دعم مشروع لحوكمة الاقتصادية EGA في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كجزء لا يتجزأ من أنشطتها الأساسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة، ومقاومة تغير المناخ، وتحسين إدارة تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي بتغير المناخ.

وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تعد محور جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي يطرحها تغير المناخ، كما توجه مصر عملها كجزء من الجهود العالمية لمعالجة هذه المشاكل، مشددا على أن الإدارة الجيدة للمناخ ضرورية لتحقيق النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

التخفيف من تغير المناخ

وأكد أهمية الهدف الثالث من الاستراتيجية في نجاح التنفيذ الشامل للاستراتيجية، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة في عملية تنفيذ الاستراتيجية وتحديد المتطلبات لعمليات التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع التغييرات الحتمية التي نشهدها في مناخنا.

كما أكد رئيس جهاز شؤون البيئة، أن نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP27 الذي بدأ خلال الأشهر الماضية يمكن أن يحقق نتائج إيجابية وملموسة، وخلق جيل وعناصر مؤهلة للمستقبل تكون ملتزمة وقادرة على قيادة التنمية في مصر، مشيرا إلى خضوع الطلاب لبرنامج شاركهم أكبر التحديات التي نواجهها في مجال تغير المناخ، كما تلقوا تدريبًا على المهارات الأساسية مثل التفاوض والتواصل الفعال، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تساعد في إعداد جيل من الشباب ليصبحوا قادة في جهودنا لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن ما تناوله الطلاب عن تغير المناخ من خلال مشاركتهم في نموذج المحاكاة لن يشهد اختلافا عن مؤتمر الأطراف الحقيقي، مؤكدا ثقته في قدرة الشباب المصري على التغيير وإيمانه أنه لا يمكن للدولة المصرية المضي قدمًا دونهم.