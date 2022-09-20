«التصديري للملابس الجاهزة» يعلن مشاركته في قمة المناخ بالمنطقة الخضراء

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مشاركة المجلس في مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تم تخصيص مكان داخل المنطقة الخضراء للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وأضافت أنه سيتم العمل على أن يكون هناك تمثيل منظم للمجلس، لضمان تواجد كافة العاملين في القطاع بشكل كامل.

«ماري لويس»: تنظيم تواجد قوي للقطاع بالكامل

وأضافت «ماري لويس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجلس سيشارك وبصحبته كل من غرفة الملابس باتحاد الصناعات، وجمعية القطن المصري، والشركة القابضة للقطن، مشيرةً إلى أنه سيتم تنظيم تواجد قوى للقطاع بالكامل مع شباب المصممين.

«بشارة»: عروض أزياء مجمعة لشركات عالمية

واستطردت بقولها: «سيتم تنظيم عروض أزياء مجمعة من شركات عالمية، واحنا المصريين هنكون موجودين بقوة، ودعيت الماركات العالمية اللي بتصنع منتجات من القطن المصري، للمشاركة في القمة، ولإلقاء الضوء على استخدام شركات عالمية كبرى والأقطان المصرية».

وأوضحت أن القطن المصري يتم استخدامه في أكبر الماركات العالمية على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يتعامل كذلك مع جمعيات أهلية كبرى وهامة متعددة، ومنه استخلاص خامات غزول الأصواف، واختتمت بقولها: «مصر عندها مقومات أنها ترفع صادراتها 10 أضعاف الموجود حالياً».

وجاء في تقرير للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، في وقت سابق اليوم، أن الصادرات المصرية سجلت زيادة بنسبة 21% في شهر يونيو الماضي، لتسجل 244 مليون دولار، مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات في يوليو من العام الجاري بنسبة 2%، لتسجل 163 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.