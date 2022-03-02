28 متدربة يتعرفن عل خطوط الإنتاج في شركة للملابس الجاهزة ببني سويف

قال محمد أنور مدير مديرية القوي العاملة ببني سويف إن المديرية نظمت زيارة تفقدية لمجموعة "عرفة" للملابس الجاهزة "السويسرية - كامجيت"، بمشاركة 28 متدربة، أنهين فترة التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة.

وأضاف أنور أن مسؤولي المصنع استعدادهم لتوقيع عقود عمل مع كافة المتدربات، بعد أن جرى اختبارهم على ماكينات المصنع.

تنمية قدرات الباحثين عن العمل

وأشار مدير المديرية إلى أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، والتدريب من أجل التشغيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفتت إلى أن الزيارة تضمنت حضور المتدربات محاضرة تعريفية حول المصنع والأنشطة التي يقوم بها، وخطوط الإنتاج والتوزيع والمهن والوظائف ونوعية كل مهنة واشتراطاتها، ثم عمل جولة تفقدية لأقسام المصنع وخطوط الإنتاج المختلفة.

عقود عمل للمتدربات

من جانبه، أكد عبد الناصر شحاتة هريدي المدير الإداري لمجموعة "عرفة"، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربات بعد انتهاء فترة تدريبهم، من أجل المساهمة في دفع الاقتصاد القومي، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب من أبناء المحافظة.

رافق الزيارة التفقدية هاني سعد مدير العلاقات العامة والتدريب بالمديرية، ومسئولي برنامج الأغذية العالمي، والمدربين بالمركز، وأيمن عصام رئيس قسم الموارد البشرية بالمجموعة.