رئيس «التصديري للملابس الجاهزة»: قرار السيسي الخاص بالمواد الخام أنقذنا

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثناء المواد الخام من شروط الجمارك الجديدة أنقذ الموقف، مؤكدة أن الوضع عاد لمكانه الطبيعي والأفضل، خاصة أن المنتج الذي يأتي من الخارج يدخل المصانع للتصنيع ويتم إعادته مرة أخرى للخارج، ولا يدخل في صناعة المنتج المحلي وتم توضيح الأمر للمسئولين.

نسب مصر التصديرية الفترة الأخيرة

وأضافت «لويس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك زيادة في حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 57%، أما القارة الأوروبية 25% والدول العربية بنسبة 37% وانخفاض في الدول الإفريقية بنسبة 29%، لافتة إلى زيادة إجمالي الصادرات بنسبة 47%، موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لإعادة القرارات لوضعها الصحيح لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل التغيرات في الوقت الحالي في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

دعم الاقتصاد المصري

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن جزء المواد الخام الرئيسية تدخل في صناعة الملابس ويتم دعم القيمة المضافة وإبراز الصادات من خلال الاعتماد على الصناعة والنسيج المصري من أجل تحقيق فائض صادرات أعلى لتوفير العملة الصعبة وتحسين الاقتصاد المصري بشكل مستمر، مواصلة: «طول ما إحنا بنريح المستثمر ونلبي احتياجاته الأساسية كل ما القطاع المصرفي هيطور أكتر والصناعة هتنطلق وتزيد العمالة ويكون في تأمين وتمكين اقتصادي للمجتمع بالكامل».