صادرات مصر من الملابس تزيد بنسبة 35% في نهاية يوليو الماضي

سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفاعا بنسبة 35%، وحققت 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، مقارنة بنحو مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

قال المجلس في تقرير اليوم، إن الصادرات في شهر يونيو الماضي حققت زيادة بنسبة 21 % لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات في يوليو من العام الجاري بنسبة 2% لتسجل 163 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار.

أمريكا في مقدمة الدول المستوردة من مصر

كشف المجلس التصديري، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مقدمة الدول المستوردة من مصر، بما قيمته 820 مليون دولار أول 7 أشهر من 2022، مقابل 595 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 38%.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت الصادرات لها 266 مليون دولار، مقابل 212 مليون دولار بارتفاع بلغ 26%، وارتفعت صادرات الملابس للدول العربية بنسبة 33% لتسجل 195 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار.

وكشف المجلس، مشاركته بقمة المناخ COP27 المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وذلك لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الملابس والمنسوجات فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الصناعة إلى فرصة تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائرى، كما يستعرض المجلس إنجازات الصناعة المصرية في مجالات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

مبادرة من القطاع المصرفي

وشدد المجلس التصديري، على ضرورة إطلاق مبادرة من القطاع المصرفي والبنك المركزي بفائدة لا تزيد عن 5 % للصناعات الكبيرة والمتوسطة، أسوةً بمبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لإتاحة فرصة لمصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة لتحديث ماكينات الإنتاج والمعدات وتوفير التكنولوجيا المتطورة.

وأكد المجلس، أن إطلاق مبادرة خاصة بالصناعات الكبيرة والمتوسطة بقطاع الملابس، سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتمويل الأجور للعمالة، وإتاحة مستلزمات الإنتاج وتشجيع المصانع على استخدام الخامات المصرية، وتقليل الاستيراد ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الملابس الجاهزة، والذي يعتبر أحد القطاعات القيادية لمؤشر النمو، خاصة أنه يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل.