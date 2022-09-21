بدء صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين بالدولة صباح اليوم

تصرف وزارة المالية مرتبات العاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي على أن يبدأ العاملون بـ 33 وزارة وجهة أخرى لصرف مرتبات الشهر الحالي غدا الخميس الموافق لـ 22 سبتمبر الجاري وتنتهي وزارة المالية من صرف جميع المرتبات يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 27 سبتمبر الحالي.

مواعيد صرف مرتبات العاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة

وحددت وزارة المالية في كتاب دوري أصدرته في شهر يونيو الماضي مواعيد صرف مرتبات العاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي.

وأكدت "المالية" على أن أبرز الوزرات الجهات التي ستصرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم وزارات الصحة والداخلية والخارجية والعدل والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهرجة وشؤون المصريين بالخارج.

وتابعت "المالية" أن الموظفين والعمال بالـ 33 وزارة وجهة الأخرى سيصرفون مرتبات شهر سبتمبر الحالي غدا الخميس الموافق لـ22 سبتمبر الحالي وابرزهم الموظفين بوزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام والبيئة والري والموارد المائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية.

وأشارت "المالية" في الكتاب الدوري إلى أنها خصصت ثلاثة ايام أخرى لصرف مرتبات سبتمبر 2022 لجميع العاملين بالـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات يومي الأربعاء ثم الخميس 22 سبتمبر.ولفتت وزارة المالية إلى أنها خصصت أيام الأحد الموافق لـ 25 سبتمبر ثم الاثنين الموافق لـ26سبتمبر وأخيراً الثلاثاء الموافق لـ 27 سبتمبر الجاري لصرف مرتبات الشهر لجميع الموظفين بالدولة