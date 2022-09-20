استشاري جهاز هضمي: 3 أعراض تؤكد الإصابة بارتجاع المريء

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن مرض ارتجاع المريء من أكثر الأمراض انتشارًا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية وبلغ عدد المصابين نحو 25 مليون فرد.

أعراض الإصابة بمرض ارتجاع المريء

ولفت «خورشيد»، إلى أن هناك أعراض للإصابة بمرض ارتجاع المريء، منها حرقان في الصدر وفم المعدة، والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية على الصدر، والتهاب في الأذن الداخلية نتيجة الحامض الصادر من المعدة.

وتابع «خورشيد»: هناك تشابهًا بين أعراض مرض ارتجاع المريء، والذبحة الصدرية، وفي حالة التشخيص الخطأ يحدث مضاعفات خطيرة، لذلك في حالة الاشتباه بأي من هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفى فورًا ورؤية الطبيب المشرف على الحالة.

روشتة للحماية من ارتجاع المريء

وعلى هامش مؤتمر صحفي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي وإحدى شركات البيع بالتقسيط لتدريب الأطباء على أمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا، حدد «خورشيد»، روشتة وقائية لا بد من الالتزام بها للحماية من ارتجاع المريء منها: إنقاص الوزن والبعد عن السمنة، ووجود فاصل زمني طويل بعد تناول آخر وجبة والنوم، لافتًا إلى أن الأنظمة الغذائية السليمة تقلل من الضغط على المعدة.

وأشار الدكتور محمد خورشيد، إلى أن هناك خطة لتدريب الأطباء على أحدث الطرق العلاجية في جميع المحافظات، خاصة بعد وجود مجموعة من الإرشادات الجديدة على المستوى العالمي التي تساعد في التشخيص، لذلك نسعى إلى تدريب الأطباء عليها.