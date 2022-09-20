خالد الجندي عن مبادرة «أخلاقنا الجميلة»: جاءت في وقت مناسب

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالمبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان «أخلاقنا الجميلة»، التي تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية كاحترام الكبير، وحسن الجيرة والمعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، إذ ذكر أن تلك المبادرة جاءت في وقتها؛ فالشعب كان في احتياج لمثل هذه الحملة التي تدعو للعودة إلى الأخلاق المباركة الطيبة.

حملة المتحدة تدعو للأخلاق وحسن التعامل

وأضاف «الجندي»، أن كل من يدلنا على الطاعة وطريق الخير يجب أن نقول له «شكرًا وبارك الله فيك»، إذ أن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعو للأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين، فضلًا عن عودة القيم الإنسانية والأخلاقية بين جميع أفراد المجتمع: «هذه الحملة نشيد بها ونثني عليها وننضم لها ونتوكل على الله في كل عالم يسدي ويقول ما يمليه عليه ضميره في تعامله مع الله تبارك وتعالى في الأخذ بأيدي الناس»، مؤكدًا أن الذي يدل على الخير لا ينتظر من الله إلا الخير، والجميع في حاجة إلى هذا الخير.

السعي لتقريب الناس إلى التماس الأعذار لبعضهم

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه لا بد من السعي إلى تقريب الناس لالتماس الأعذار لبعضهم: «نحن بحاجة شديدة إلى هذه التذكرة، وتلك المبادرة يجب أن تتحد فيها الأطياف الإعلامية لمحاولة بث كل ما هو مطلوب من المجتمع في هذه المرحلة العصيبة التي تمزقت فيها أواصر الأخوة بين الكثيرين، وعلا فيها الضجيج والتراشق وانتشر فيها السباب والتطاول من بعض الناس الذين يتسترون بأسماء مصطنعة وصفحات مزيفة لمحاولة بث بذور الفرقة في المجتمع».