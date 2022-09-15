خالد الجندي: السوشيال ميديا تضلل الناس عن معرفة صحيح الدين

قال الدكتور خالد الجندي، إن سيدنا يعقوب لديه اسم آخر مذكور في القرآن الكريم وهو «إسرائيل»، قائلا: «أنا عارف إن المفاجأة قاتلة، سيدنا يعقوب يا جماعة اسمه إسرائيل»، مستشهدا بقوله تعالى: « كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ».

السوشيال ميديا تضلل الناس

وأضاف خالد الجندي خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم الخميس، أن ديانة سيدنا يعقوب كانت الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى في سورة البقرة، « وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ »

أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والكتائب الإلكترونية تضلل الناس عن معرفة صحيح الدين، قائلا: «السوشيال ميديا هتودي الناس في داهية وفي تخريف متعمد».

ولفت إلى أن هناك كتائب الكترونية مضللة تتبع مشايخ أو مرشد ما، ويقومون على نقل معلومات خاطئة عن الدين ودورنا عرض المعلومات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الفئات تريد إثارة الجهل بين المسلمين وعرقلة رحلة التنوير التي نقدمها عن الدين.

عدد الرسل والأنبياء 124 ألف

من جانبه قال الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن عدد الأنبياء والرسل 124 ألف نبي ورسول أرسلوا إلى أهل الأرض، منهم 25 ذكروا في القرآن الكريم، أعلامهم 5 يسمون أولوا العزم من الرسل وهم سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.