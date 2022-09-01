خالد الجندي: شراء منتج ليس له فائدة لصاحبه إهدار للمال وغير جائز

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شراء منتج أو اقتناء شيء ليس له فائدة للشخص المُشتري يعد إهدارًا للمال، لافتًا إلى أن تحريم الاقتناء يكون بضوابط وليس مطلقًا، وأن كل ما ليس فيه فائدة للشخص غير جائز شرعًا.

الإسلام واقتناء الهوايات

وأضاف « الجندي» في برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم، أن الاقتناء في الإسلام جائز، والإسلام لا يمانع في اقتناء الشيء، قائلًا: «الإسلام ليس ضد اقتناء الهوايات مثل اقتناء فازات أو طوابع أو عملات قديمة، فهذه الأمور لا يمنعها الإسلام طالما الأصل فيها أنها مباحة، وتكون حرام إن كانت جمع لحرام مثل جمع زجاجات الخمور».

حكم التسويق الشبكي

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن مسألة حكم التسويق الشبكي فيها آراء علم وكل رأي له رأيه ووجاهته، موضحًا أن من أراد الاحتياط عليه بأخذ فتوى التحريم ومن أراد التيسير عليه الأخذ بفتوى الإباحة ولكن بشروط وهي عدم الضرر، وعدم القدرة على التسليم، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.