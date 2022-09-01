خالد الجندي: الطبيب غير دارس التشريح «يشوف له شغلانة تانية»

عرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حكم تشريح المتوفي بين المانعين والمجيزين، قائلًا إن كلمة التشريح جاءت من « شرّح اللحمة» أي فصل اللحم عن العظم، وبالتالي فصل الشيء عن الشيء يسمى التشريح، كما أن التشريح يأتي بمعنى أيضًا أظهر.

3 أسباب شرعية تجيز التشريح

وأضاف « الجندي»، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الدكتور إبراهيم البكري، ضيف البرنامج، ذكر أسباب التشريح، وهي أسباب مرضية وتعليمية وجنائية لمعرفة سبب الجريمة، لافتًا إلى أن هذه الأسباب تبرر التشريح من الناحية الشرعية على قول جماهير المعاصرين مثل دار الإفتاء المصرية.

واستشهد « الجندي» بحديث «ابن سينا» عن الطب بأنه أمرمتخصص للغاية ولم يكن فقط نظريًا، متابعًا: «أكيد من ورانا كان بيشرّح لكن لا يجرأ أنه يقول في وقته للناس بأنه يشرّح جثة من الجثث للوصول إلى الحقائق، الطبيب الذي لم يدرس التشريح يشوف له شغلانة تانية أو مينفعش».

رأي المعترضين

من جانبه أرجع الشيخ إبراهيم البكري، من علماء الأزهر الشريف، وأحد ضيوف البرنامج، سبب وجود بعض المعترضين على « التشريح» استشهادهم بقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» فهناك اجتهادات فردية رأت أن ذلك يعد سلب وإهانة.