الآلاف يشيعون جثمان طبيب المنوفية.. لقبه زملاؤه بـ«الجندي المجهول»

شيع الآلاف من أهالي قرية جريس بمحافظة المنوفية، جثمان الدكتور محمود عبد القوي إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط حالة من الحزن والبكاء من أسرة المتوفى وأهالي القرية والقرى المجاورة على فقدان طبيب المنوفية، وذلك بعد الصلاة عليه في مسجد سيدي خطاب الجديد بالقرية.

حزن أبناء المنوفية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب فقدان محمود عبد القوي، الطبيب بمستشفى شبين الكوم الجامعي والمعيد بوحدة الحالات الحرجة بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأطلق أبناء وأهالي محافظة المنوفية لقب «الجندي المجهول» على الطبيب الفقيد، وذلك بعد إسهاماته العديدة في علاج المرضى على مدار السنوات الماضية، خاصة عند انتشار فيروس كورونا، حيث عزم على علاج مرضى كورونا عندما كان في مستشفى عزل الباجور، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالفيروس حينها ولكنه تعافى منه بعد ذلك.

تفاصيل مرض الطبيب

وكان الدكتور محمود طبيب المنوفية، أصيب بتشنجات وضيق حاد في التنفس قبل وفاته بأيام قليلة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى واحتجازه في العناية المركزة خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الصدمة والذهول من أسرته لعدم معاناته من أي أمراض قبلها، حتى توفاه الله عن عمر ناهز 33 عاما.