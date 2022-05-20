السيطرة على حريق هائل في مصنع الكبريت بقويسنا بمحافظة المنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع الكبريت الذي يقع علي الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

كانت الحماية المدنية، دفعت ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في مصنع الكبريت الذي يقع علي الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا بجوار مصنع البرتقال، ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في مصنع الكبريت بدائرة المركز، بعد الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، وجري تحرير المحضر اللازم، واتهاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق .