وفاة طبيب قلب بعد إصابته بسرطان الدم في المنوفية.. «مات قبل زفافه بشهر»

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز الباجور بالمنوفية، وكذلك الأطقم الطبية في مستشفى شبين الكوم التعليمي، لوفاة طبيب قلب شاب يدعى كرم صادق، والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصيب به منذ كان طالبا في كلية الطب.

مدير المستشفى التعليمي: الطبيب توفي بسرطان الدم

وقال الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طبيب القلب الراحل كرم صادق توفي بعد متأثرا بمرض سرطان الدم، مؤكدا أن الفقيد كان منتدبا للعمل في المستشفى وكان طبيب صاحب خلق رفيع، ومحبوبا من الجميع في المستشفى، فضلا عن أنه كان ماهر في عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة طبيب قلب قبل حفل زفافه بشهر بالمنوفية

وشيّع أهالي قرية اسطنها التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، جثمان الدكتور كرم صادق، وسط حالة من الحزن الشديد، وتواجد عدد كبير من الأطباء زملاء الفقيد، وسط انهيار أسرته، خاصة أن الطبيب الراحل كان يستعد لحفل زفافه الشهر المقبل، وعانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية، وتم حجزه في أحد المستشفيات للعلاج.

من جانبها، نعت نقابة الأطباء في المنوفية، الدكتور كرم صادق في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، وجاء في البيان «بمزيد من الحزن والأسى تنعى نقابة أطباء المنوفية الدكتور أحمد كرم طبيب القلب بمستشفى شبين الكوم التعليمي، داعين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".