«الخير فينا».. مطبخ في السويس يقدم 1000 وجبة شهريا للأسر الفقيرة

ينتشر أهل الخير في مختلف أحياء محافظة السويس، ينفذون التكافل الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان السماوية، وأكد عليه الرسول الكريم، وفي مدينة السلام 2 بحي عتاقة بالمدينة الباسلة يوجد مطبخ الخير (السلام) الذي يجهز ويوزع وجبات أسبوعية على الفقراء، فضلاً عن توزيع وجبات فى المناسبات.

وجبات أسبوعية يتم توزيعها

قالت أميمة عبد الغنى عضو مجلس إدارة جمعية الاتحادات النوبية والمسئولة عن مطبخ الخير السلام، لـ«الوطن»، إن المطبخ يقدم حوالي 250 وجبة أسبوعياً، حيث يتم تجهيز الوجبات بمقر المطبخ بمدينة السلام 2، ولدينا كشوفات بعدد من الأسر الفقيرة ويتم توصيل الوجبات إلى هذه الأسر، وهناك البعض الذي يأتي إلى المطبخ للحصول على الوجبة.

مكونات الوجبة نحرص على جودتها

وتابعت «عبد الغني» بأن المطبخ والقائمين عليه حريصون على جودة الوجبة كما وكيفاً، والتي تكون مكوناتها دائماً لحوم وفراخ وأرز ومخلل وسَلطات، فضلاً عن إضافة الفواكه بحسب المتوافر فى الأسواق، بالإضافة إلى الكم والتى نحرص على أن تكون الكمية كافية لإشباع من يتناولها.

العاملات في المطبخ متطوعات

وأشارت المسؤولة عن مطبخ الخير والسلام بمحافظة السويس إلى أن العاملات بالمطبخ متطوعات، ولا يتقاضين مقابل، مع أنهن يحضرن إلى المطبخ من الصباح الباكر وفي الغالب يعدون إلى بيوتهن قرب المغرب لكنها تجارة مع الله.